МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство за последние три месяца из-за влияния коронавируса понизило рейтинги представителей мирового автомобильного сектора, совокупная задолженность которых насчитывает 130 миллиардов долларов, говорится в сообщении агентства.

Moody's указывает, что за последние три месяца оно поместило практически все рейтинги представителей автомобильной промышленности в список на понижение и впоследствии понизило рейтинги девяти из 22 мировых автопроизводителей, которые оно рейтингует. Эти рейтинговые действия отражают влияние пандемии на производство и продажи автомобилей. "Понижение охватило долг автопроизводителей в размере 130 миллиардов долларов, но исключило задолженность, связанную с финансовыми операциями компаний", — уточняет агентство.

Компании, рейтинги которых были недавно понижены, находились в слабом положении в своих рейтинговых категориях, и у них были проблемы до вспышки коронавируса, но "в целом автомобильная промышленность гораздо лучше подготовлена к этому спаду, с гораздо лучшей ликвидностью, чем это было во время рецессии 2008-2009 годов", добавляет агентство.

При этом, по оценкам экспертов агентства, пандемия коронавируса будет оказывать давление на спрос на легковые автомобили до 2022 года. По итогам текущего же года, по прогнозам, продажи автомобилей в мире упадут как минимум на 20%, а в Северной Америке и в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) спад будет еще больше, и потребуется несколько лет для того, чтобы они вернулись к уровням прошлого года.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.