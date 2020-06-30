ЖЕНЕВА, 30 июн — ПРАЙМ, Елизавета Исакова. Международный женевский автосалон (GIMS) не будет проводиться в 2021 году из-за финансовых последствий пандемии COVID-19, заявил во вторник председатель Совета фонда автосалона Морис Туреттини.

"Как вы знаете, GIMS вчера провел заседание управляющего совета компании. Много решений было принято, но три из них – основные… Первое решение, как вы знаете, автосалон не состоится в 2021 году. Второе решение – это то, что заем правительства Женевы не будет взят… Третье решение касается будущего GIMS, и идеей большинства участников было продать активы компании Palexpo, которая сможет организовать салон в 2022 году, или даже в 2021, по своему решению", — сказал он.

Решение отказаться от проведения автошоу связано в первую очередь с финансовыми проблемами, которые возникли у фонда. Предложенный залог от властей кантона Женева предполагал, что он может быть отдан из доходов компании от организации шоу в 2021 году. Однако, в связи со сложившейся ситуацией в мире, проведение салона может не состояться, и организаторы отказались от денег.

Кроме того, большинство участников автосалона в опросе, который провел GIMS, высказались за его проведение в 2022 году из-за сложного финансового восстановления компаний после периода карантина. Организаторы также полагают, что в данной эпидемиологической ситуации вряд ли будет возможность организовать мероприятие с участием свыше 600 тысяч посетителей и 10 тысяч журналистов.