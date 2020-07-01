СТОКГОЛЬМ, 1 июл — ПРАЙМ. Шведский автоконцерн Volvo отзывает 2,2 миллиона легковых автомобилей по всему миру из-за проблем с креплением ремня безопасности, рассказал радиостанции Sveriges Radio представитель компании Стефан Эльфстрём.

"Ремни безопасности передних сидений крепятся стальным тросом, который и является причиной проблем. Мы выяснили, что при определённых обстоятельствах этот трос подвержен износу, что может спровоцировать проблемы", — пояснил он, добавив, что эта мера носит превентивный характер.

Отзыв коснется автомобилей 2016-2019 годов выпуска. В частности, речь идет о моделях S60, V60, XC60, V70, XC70 и S80.