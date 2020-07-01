МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Ганновера совместно с полицией провела в среду обыски на объектах компании Volkswagen и его поставщика Continental в Ганновере, Франкфурте и Регенсбурге в связи с "дизельным скандалом", сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на заявление компаний.

Как объяснил представитель Continental, обыски были проведены в рамках расследования о возможных манипуляциях с выбросами в дизельных двигателях. В частности, речь идет об устройстве, которое позволяло фальсифицировать данные по уровню выбросов вредных веществ.

В Continental подчеркнули, что компания сотрудничает с властями в полном объеме и не поставляла клиентам программное обеспечение для манипуляций с выбросами.

Газета WirtschaftsWoche также сообщила со ссылкой на представителя властей, что расследование проводится в том числе по подозрению в пособничестве мошенничеству и косвенном должностном подлоге. Следствие изучает деятельность бывших и действующих сотрудников компании, среди которых семь инженеров и два руководителя проектов.

Кроме того, расследование ведется в отношении двух действующих руководителей Continental Automotive GmbH и сотрудника по обеспечению соответствия. Их подозревают в нарушении обязанностей по халатности.

Ранее в январе этого года прокуратура во Франкфурте санкционировала обыски на десяти объектах, принадлежащих автоконцерну Mitsubishi и компании Continental в Германии в рамках расследования дела о возможных манипуляциях в дизельных двигателях автомобилей концерна. Continental является одним из крупнейших производителей техники для очистки выхлопов.

Концерн Volkswagen осенью 2015 года оказался в центре так называемого "дизельного скандала". Тогда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле 2017 года Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.