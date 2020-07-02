МОСКВА, 2 июл —ПРАЙМ. Продажи Hyundai в России по итогам первой половины 2020 года снизились на 27% до 63 852 машин, доля рынка компании составила 10,2%, рассказал журналистам управляющий директор "Hyundai Motor СНГ" Алексей Калицев.

Как следует из презентации, представленной топ-менеджером, продажи компании в первом полугодии в России составили 63 852 машины, что на 27% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Мы сильно просели в апреле-мае, тем не менее, июнь показал падение всего лишь на 15% от нашего целевого показателя, поэтому в целом мы довольны, как сейчас разворачивается рынок. Мы не склонны драматизировать ситуацию, наш прогноз рынка выглядит в диапазоне —20-25%, то есть в среднем около 1,3 миллиона штук. Это означает, что после резкого падения пойдет постепенное восстановление рынка", — говорит Калицев.

По его словам, в период пандемии активизировались продажи онлайн, и в октябре Hyundai запустит проект онлайн-платформы, которая будет подразумевать возможность для клиента не только бронировать желаемый автомобиль, но и оплачивать машину, получать при необходимости кредит онлайн, а также страховку и весь остальной комплекс услуг по продаже без физического контакта с дилерским центром.