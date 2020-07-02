МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Акционеры "Камаза" решили не выплачивать дивиденды за 2019 год, сообщает компания.

"В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО "КАМАЗ" по результатам деятельности за 2019 год дивиденды по акциям ПАО "КАМАЗ" за 2019 год не выплачивать", — говорится в сообщении.

За 2018 год "Камаз" также не выплачивал дивиденды. По итогам 2017 года компания направила на выплату дивидендов 749,66 миллиона рублей (24,85% чистой прибыли) из расчета 1,06 рубля на акцию. За 2016 год акционеры "Камаза" получили 297,036 миллиона рублей (по 42 копейки на акцию). По итогам 2015 и 2014 года дивиденды не выплачивались.