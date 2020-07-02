МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Hyundai планирует привезти в Россию свой новый электромобиль, рассказал журналистам управляющий директор "Hyundai Motor СНГ" Алексей Калицев.

"Мы не хотим запускать в России Ioniq, потому что мы хотим запустить здесь уже новое поколение наших электромобилей. Во Франкфурте (на автосалоне – ред.) был представлен концепт нашего электромобиля, в ближайшее время он должен появиться. Новая платформа, новый автомобиль – и его мы рассматриваем для того, чтобы его привезти сюда. Есть такие планы", — сказал Калицев.

Говоря о более близкой перспективе, он отметил, что уже в октябре в России начнутся продажи нового среднеразмерного седана Hyundai Elantra, но добавил, что компания не ставит себе целью завоевание соответствующего сегмента рынка, поскольку считает, что он будет трансформироваться и сужаться, и не верит в его перспективность.

"Флагман линейки Hyundai – это внедорожник Palisadе, его появления (в России – ред.) ожидаем в ноябре этого года. Это восьмиместная машина, полноразмерный внедорожник. Для нас это очень важный запуск", — также добавил топ-менеджер.