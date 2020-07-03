МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Крупнейший российский производитель автомобилей "Автоваз" сообщил о новых скидках и спецпредложениях, которые будут действовать на покупку машин под брендом Lada на максимально выгодных условиях.
В июле у дилеров Lada, которые сотрудничают с РН Банком, можно будет получить бесплатную страховку от потери работы. При наступлении такого страхового случая компания будет ежемесячно (максимум — 6 месяцев) выплачивать по 20 тысяч рублей.
Помимо стандартных программ на покупку машин, уже второй месяц подряд в России действуют и государственные меры: они тоже распространяются на весь модельный ряд Lada.
На скидку в 10% могут рассчитывать клиенты:
- Те, кто покупает первый автомобиль
- Семьи с одним несовершеннолетним ребенком и более (в том числе — с детьми, находящимися под опекой или попечительством)
- Работники медицинских организаций государственной системы здравоохранения
- При сдаче в "трейд-ин" автомобиля старше 6 лет (со сроком владения более 1 года).
Помимо этого в июле все еще действуют программы "LADA Finance". Это скидка в размере от 20 до 30 тысяч рублей.
Программа "LADA Leasing" — это скидка для покупателей — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Размер скидки — от 30 до 40 тысяч рублей.
Также работает собственная программа "Trade-In" от бренда LADA. Она позволяет сдать старый автомобиль в счет стоимости нового, размер скидки составит в этом случае от 20 до 50 тысяч рублей.
https://1prime.ru/business/20200703/831719443.html