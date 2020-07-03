МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. В России вслед за новыми автомобилями стали дорожать машины с пробегом в возрасте трех-пяти лет. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные сервиса "Авто.ру", цены пошли вверх за первую половину 2020 года на 3 — 3,5%.

По мнению опрошенных изданием экспертов, такой рост цен на подержаные авто объясняется, в первую очередь, их популярностью. Не старые машины всегда рассматривают как прямую альтернативу новым. По этой причине вслед за ростом спроса и параллельным снижением предложения (автовладельцы стали реже выставлять трех- или пятилетние автомобили на продажу) стали расти цены.

В итоге, за первые шесть месяцев года цены на машины с пробегом трех и пяти лет выросли в среднем на 3 и 3,5%. Это 1,2 млн рублей и 973 тысячи рублей соответственно.

В мае, когда в России действовали все основные карантинные меры против коронавируса, подержанные автомобили, наоборот, подешевели на 3%: тогда средняя цена трехлетних машин составляла 1,1 млн рублей, пятилетних — 949 тысячи рублей.

В июне цены на машины с пробегом восстановились. теперь, делают выводы эксперты, они будут напрямую зависеть от ситуации на рынке новых автомобилей, а также того, насколько быстро восстановится спрос та такие покупки у россиян. Отмечается, что окончательные выводы можно будет делать не раньше сентября текущего года.