МОСКВА, 3 июл /ПРАЙМ/. Чистая прибыль автомобилестроительной группы Sollers по МСФО в 2019 году выросла более чем в 29 раз и составила 1,348 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла на 47% — до 57,839 миллиарда рублей.

Группа Sollers объединяет собственные производственные активы — "Sollers — Дальний Восток", Ульяновский автозавод (УАЗ), Заволжский моторный завод (ЗМЗ) — и СП с компаниями Ford, Mitsui, Isuzu, Mazda. Основной акционер Sollers — гендиректор компании Вадим Швецов. Акции компании торгуются на Московской бирже.

При этом Sollers ожидает снижения выручки из-за мер по борьбе с COVID и спада экономики, формирует антикризисный бизнес-план, говорится в отчете по МСФО группы Sollers.

"По оценкам руководства, влияние карантинных мер и экономического спада может привести к снижению выручки. Руководство разрабатывает меры по минимизации последствий данной ситуации, в частности, формирует антикризисный бизнес-план" — сообщает компания в отчете.

Выручка компании по МСФО за 2019 год выросла на 47% — до 57,839 миллиарда рублей.

Sollers также отмечает, что расценивает пандемию нового коронавируса в качестве некорректирующего события после отчетного периода, количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. "Ведущие отраслевые аналитики ожидают существенное падение спроса на автомобили, консенсус прогноз до минус 20% к 2019 году. Также к возможным негативным эффектам можно отнести рост курса доллара США к рублю и снижение реальных располагаемых доходов населения", — подчеркивает компания.

Группа Sollers объединяет собственные производственные активы — "Sollers — Дальний Восток", Ульяновский автозавод (УАЗ), Заволжский моторный завод (ЗМЗ) — и СП с компаниями Ford, Mitsui, Isuzu, Mazda. Основной акционер Sollers — гендиректор компании Вадим Швецов. Акции компании торгуются на Московской бирже.