МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Mercedes-Benz отзывает почти 670 тысяч автомобилей с китайского рынка из-за возможных проблем с утечкой топлива, передает агентство Синьхуа.

Сообщается, что отзыв автомобилей, в том числе C-,E- и V-классов, начнется 18 декабря.

По данным агентства, распоряжение об отзыве было издано, поскольку соединение между топливным насосом высокого давления двигателя и топливопроводом низкого давления может подвергаться снижению герметичности после длительного использования, это, в свою очередь, может привести к утечке топлива.

В заявлении регулятора говорится, что все неисправные детали автомобилей будут заменены бесплатно, добавляет агентство.