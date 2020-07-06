МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Крупный корейский производитель автомобилей Hyundai намерен внедрить в России новую схему продаж своей продукции, пишет 6 июля, в понедельник, издание njcar.

Уже в октябре текущего 2020 года клиенты смогут покупать автомобили бренда напрямую у завода-изготовителя "Хендэ Мотор СНГ", который расположен в Санкт-Петербурге.

В свою очередь автодилеры будут играть роль помощников: в их задачи будет входить подготовка автомобиля перед продажей и техобслуживание.

Чтобы реализовать такую схему, необходимо создать и использовать полномасштабную онлайн-платформу, где можно будет удаленно бронировать, оплачивать и страховать транспортные средства.

После выбора машины на сайте можно будет забрать его со склада завода-изготовителя самостоятельно или воспользоваться услугой доставки на дом.