МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Государство в рамках программы "Доступная аренда" будет субсидировать до четверти расходов на приобретение автотехники каршеринговыми компаниями и арендодателями, соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении кабмина.

"Речь идет о предоставлении скидки на авансовый платеж по договору операционного лизинга до 25% стоимости транспортного средства. Её в рамках программы "Доступная аренда" лизинговым компаниям субсидирует государство. Скидка будет доступна гражданам, а также предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения, и компаниям, планирующим предоставлять приобретаемую в лизинг технику в аренду, например, в рамках каршеринга", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по условиям программы приобретаемый автомобиль должен быть произведен в России. "Новый механизм сделает аренду и лизинг автомобилей привлекательнее. С его помощью в 2020 году планируется реализовать до 14 тысяч транспортных средств отечественного производства", — поясняет правительство.

Как следует из самого текста постановления, с которым ознакомились РИА Новости, минимальный срок аренды в рамках новой программы составит 1,5 года. В аренду можно взять транспортное средство любого типа, но максимальная скидка по программе для легковых машин составляет 350 тысяч рублей, для легких коммерческих — 500 тысяч, для остальных — 900 тысяч рублей, следует из текста постановления.

Кабмин также добавляет, что программа "Доступная аренда" утверждена в дополнение к уже действующему механизму, по которому в рамках финансового лизинга предоставляется скидка в 10%, и есть опция для малого и среднего бизнеса и сельхозпроизводителей, которые берут в финансовый лизинг седельные тягачи — для них скидка составляет 12,5%.