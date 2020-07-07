МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В России вступает в силу постановление правительства, которое регламентирует субсидирование автокредитов для семей с детьми и медиков.

С 1 июня заработали программы льготного кредитования для покупки автомобиля медиками, семьями хотя бы с одним ребенком, а также для автовладельцев, которые сдают свой автомобиль старше шести лет в трейд-ин.

Постановление регламентирующее субсидирование выдающих такие кредиты российских банков, вступает в силу 7 июля, во вторник.

Самих программ льготного автокредитования теперь не две, а четыре.

Для того, чтобы получить скидку по программе "Первый автомобиль", нужно иметь водительское удостоверение, но никогда ранее не быть владельцем авто.

"Семейный автомобиль" распространяется на покупку при помощи кредита машины семьями даже с одним несовершеннолетним ребенком (ранее — только с двумя и более детьми).

"Это сделано для того, чтобы многодетным семьям стали доступны современные вместительные транспортные средства", — говорится в постановлении кабмина.

Помимо этого, теперь оформить кредит на покупку автомобиля на льготных условиях могут работники государственных медицинских учреждений.

Четвертая программа распространяется на автовладельцев, которые при покупке новой машины сдают старую по программе "Трейд-ин". Речь идет об автомобиле старше 6 лет, который находился в собственности нынешнего владельца более одного года.

Максимальная стоимость машины для покупки — 1,5 млн рублей. Машина должна быть российской сборки.

Размер скидки остался на прежнем уровне: для жителей ДФО и граждан, желающих приобрести электромобиль, это будет 25%, для всех остальных — стандартные 10%.