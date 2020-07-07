МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Средний размер выданных российскими банками автокредитов после резкого апрельского падения в мае вновь начал расти — на 2,1%, до 726,7 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В мае 2020 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 726,7 тысячи рублей. По сравнению с предыдущим месяцем в мае данный показатель незначительно вырос — на 2,1%", — отмечают аналитики. В годовом выражении средний размер автокредита пока не восстановился к прошлогодним значениям — показатель меньше на 4,9%.

Самый большой средний размер выданных автокредитов в российских регионах в мае был отмечен в Москве (1,24 миллиона рублей), Московской области (1 миллион рублей), Санкт-Петербурге (901,5 тысячи рублей), Краснодарском крае (885,7 тысячи рублей), а также в Ленинградской области (878,1 тысячи рублей).

При этом динамика среднего чека выданных автокредитов в регионах была разнонаправленной. Так, по сравнению с апрелем текущего года наивысший рост данного показателя в мае продемонстрировали Кемеровская (+27,8%), Омская (+10,7%), Тульская (+6,2%), Самарская (+5,7%) и Ленинградская (+4,9%) области. А самое большое снижение было отмечено в Пермском (-11,6%) и Красноярском (-10,6%) краях, а также в Волгоградской области (-9,5%), Ставропольском крае (-8,2%) и Тюменской области (-7,4%).

"Небольшой рост среднего чека автокредита был связан с некоторым оживлением автокредитования в ряде регионов с относительно "мягкими" мерами по борьбе с коронавирусом. В свою очередь, в большинстве наиболее кредитно-активных регионов с традиционно высоким средним чеком по автокредиту в стране карантинные мероприятия оставались наиболее жесткими, а падение выдачи наиболее радикальным", — поясняет гендиректор НБКИ Александр Викулин.