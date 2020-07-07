МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Экспорт легковых автомобилей из России в январе-мае 2020 года снизился на 44,4% в годовом выражении, до 24,9 тысяч штук, импорт — на 34,8% — до 77,1 тысячи единиц, следует из статистики ФТС.

Экспорт легковых машин в денежном выражении просел за отчетный период на 42,3%, до 355,4 миллиона долларов. При этом в мае из России было вывезено 3 тысячи легковых машин на 49,7 миллиона долларов, что на 34,8% меньше в штуках и на 7,8% — в денежном выражении по сравнению с апрелем 2020 года. Данные в годовом исчислении ФТС не приводит.

Экспорт грузовиков из России в январе-мае снизился на 29,9% по сравнению с январем-маем 2019 года и составил 3,9 тысячи автомобилей, в денежном выражении снижение составило 8,5%, до 118 миллионов долларов. В мае экспорт снизился на 21,5% по сравнению с апрелем в штуках (700 машин), но вырос в денежном выражении — на 3,4%, до 24,4 миллионов долларов, следует из данных торговой статистики.

Импорт легковых автомобилей в Россию за первые пять месяцев текущего года сократился просел на 34,8% в штуках и на 41,2% в деньгах в годовом выражении, до 77,1 тысячи машин на 1,857 миллиарда долларов соответственно. В мае импорт легковых автомобилей снизился на 20,5% по сравнению с апрелем — до 11 тысяч машин и на 13,9% в денежном выражении, до 234,9 миллиона долларов, сообщает ФТС.

Импорт грузовиков в январе-мае снизился на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,8 тысяч машин. Снижение в денежном эквиваленте оказалось значительнее: на 52,7%, до 392,7 миллиона долларов. В мае импорт грузовиков вырос по отношению к предыдущему месяцу на 8,6% в штуках, но снизился в деньгах – на 2,8%, до 1 тысячи грузовиков на 57,2 миллиона долларов, говорится в торговой статистике.