МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в июне снизились на 14,6%, до 122,6 тысячи штук в годовом выражении, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

При этом за первое полугодие 2020 года в РФ было продано 635,96 тысячи новых легковых машин и LCV, что на 23,3% меньше по сравнению с первым полугодием 2019 года.

АЕБ понизила прогноз рынка новых легковых и легких коммерческих машин в РФ на 2020 год с 1,72 до 1,339 миллиона проданных автомобилей. "Падение на 23% по сравнению с июнем прошлого года в целом соответствует новому прогнозу АЕБ на 2020 год: 1,339 миллиона проданных автомобилей, что также ниже уровня прошлого года на 23,9%. Новый прогноз основан на предположении о продолжении государственной поддержки стимулирования покупательского спроса и отсутствии второй волны пандемии", — цитирует ассоциация председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля.

В январе АЕБ прогнозировала снижение продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV) машин в России в 2020 году на 2,1% по сравнению с 2019 годом — до 1,72 миллиона автомобилей.