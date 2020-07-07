МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Выдача автокредитов на новые автомобили в июне выросла на 14% по отношению к июню прошлого года, следует из сообщения аналитического агентства "Автостат" на основе данных от 20 ведущих автокредитных организаций.

"В финансовом выражении рост составил 6%, что говорит об изменении структуры выдач в сторону более бюджетных машин", — поясняет "Автостат".

Как отмечают эксперты агентства, явных причин для роста две: восстановление спроса на новые автомобили после двух месяцев самоизоляции и действие госпрограммы по субсидированию кредитов и улучшение ее условий. Подтверждением тому, что причина роста не только в госпрограмме, является рост выдач автокредитов на автомобили с пробегом – он составил 13% по отношению к июню в количестве и 19% — в рублях, подчеркивают аналитики.

"Важно отметить, что повышение спроса на кредиты в июне не позволило компенсировать потери в выдачах за предыдущие два месяца. По итогам полугодия падение выдач на новые кредиты составляет 21% в штуках и 17% — в рублях, на автомобили с пробегом падение составило 9% и 4% соответственно", — также говорится в сообщении агентства.

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в июне, по данным АЕБ, снизились на 14,6%, до 122,6 тысячи штук в годовом выражении. При этом за первое полугодие 2020 года в РФ было продано 635,96 тысячи новых легковых машин и LCV, что на 23,3% меньше по сравнению с первым полугодием 2019 года.