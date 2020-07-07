МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. МВД России разработало проект приказа, вносящий изменения в ведомственные нормативные акты, регламентирующие вопросы регистрации автомототранспортных средств, а также дополнительные обозначения на водительских правах, сообщает пресс-служба ведомства.

"Проектом предполагается привести формы свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения в соответствие законодательству Российской Федерации и нормам международного права, а также уточнить отдельные положения нормативных правовых актов, регламентирующих регистрационную деятельность", — говорится в сообщении.

В частности, предусматривается дополнение бланка водительского удостоверения не только надписью PERMIS DE CONDUIRE, но и новой DRIVING LICENCE.

Кроме того, в проекте уточнен перечень сведений, вносимых в форму свидетельства о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства (ПТС), а также в образец водительского удостоверения.

Также вносятся изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку на транспортные средства устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

В соответствии с проектом приказа, в свидетельство о регистрации транспортного средства должны быть внесены сведения о мощности его двигателя и сроке государственной регистрации для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок. В документе уточняется перечень сведений, вносимых в графу "Особые отметки" паспорта транспортного средства.

Проектом приказа требования к паспорту транспортного средства, вступающие в силу с 1 ноября 2020 года, дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного, в отношении транспортного средства, не состоявшего ранее на государственном учете.

В настоящее время проект приказа проходит процедуру оценки регулирующего воздействия на едином портале для размещения информации.