МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Авторынок РФ в 2020 году снизится как минимум на 15-17%, более точно предсказать развитие событий при текущей волатильности сложно, заявили опрошенные РИА Новости эксперты, комментируя снижение прогноза АЕБ по рынку.

Ассоциация европейского бизнеса в своем отчете по продажам новых легковых и легких коммерческих машин по итогам полугодия пересмотрела годовой прогноз рынка, понизив его с 1,72 миллиона машин (-2,1% к 2019 году) до 1,34 миллиона (-24%) проданных автомобилей.

"У меня прогноз —18% по году. С учетом тех неопределенностей, которые сейчас есть на рынке, сказать, что есть большая разница (с прогнозом АЕБ – ред.) не совсем правильно, по году все равно будет достаточно существенное падение. Сейчас очень трудно делать какие-либо прогнозы вообще на год, потому что ситуация по-прежнему неопределенная. Я думаю, к осени будет более-менее понятно", — говорит аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов.

"По традиции прогноз был разработан для трех сценариев: базового, оптимистичного и пессимистичного. По базовому сценарию у нас год —25%, оптимистичный —15-17%, пессимистичный —32-33% (только для легковых машин — ред.)", — говорит исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов. По его словам, реализация того или иного сценария будет зависеть от динамики восстановления экономики, цен на нефть, ситуации с коронавирусом.

"Все три сценария предполагают существенный рост продаж в июне за счет реализации отложенного спроса в период апреля и мая. Месячный объем регистраций может достичь 100 тысяч машин или даже немного превысить его. В июле по базовому и оптимистичному сценариям будет наблюдаться дальнейший небольшой прирост продаж, примерно на 3-5%. По негативному сценарию спрос может начать незначительно снижаться вследствие снижения доходов потенциальных покупателей", — пояснил аналитик.

Беспалов считает, что хоть в июне и случился небольшой отскок от провальных апреля и мая, но надо учитывать, что в апреле практически не было продаж – все было остановлено, а в мае дилеры только открывались. "Поэтому есть некий накопленный спрос, который начал реализовываться в июне. Плюс господдержка, которая начала реализовываться в июне. Если взять все эти факторы, то те —15% в июне, которые мы увидели, это не очень хороший результат, рынок остается слабым", — отмечает он.