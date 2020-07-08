МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел (МВД) выступило с предложением уточнить перечень данных, которые вносятся в паспорт транспортного средства (ПТС), а также форму свидетельства о его регистрации и в образец водительского удостоверения.

В частности, предлагается изменить внешних вид водительских прав: на документе могут появиться надписи DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE ("водительские права" на английском и французском языках).

Помимо этого в МВД хотят изменить инструкцию о выдаче разрешений на установку устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Как говорится в предложении ведомства, в свидетельстве о регистрации машины нужно указывать данные о мощности двигателя авто, сроке госрегистрации для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок.

Что касается главного документа на машину — ПТС — то в нем уточнят перечень информации, вносимой в графу "Особые отметки". Оформлять этот документ в случает его утраты будут по новым правилам. Это нововведение коснется владельцев тех автомобилей, которые не стояли ранее на госучете.

Напомним, что накануне пресс-служба Банка России заявила о работе над проектом закона, который позволит использовать водительское удостоверение для упрощенной идентификации клиентов в банках. Этот документ регулятор подготовил вместе с Минэкономразвития и Росфинмониторингом.