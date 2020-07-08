МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Экс-президент международного концерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон перевел $862 тысячи на счет компании, которая принадлежит одному из организаторов побега менеджера из-под ареста в Японии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные прокуратуры США.

Гон перевел эти деньги в октябре прошлого 2019 года на счета компании Promote Fox LLC со счета в Париже.

Этой фирмой управляет Питер Тэйлор, его задержали в Соединенных Штатах по подозрению в организации побега, а также его брат. Питеру Тэйлору и его отцу Майклу грозит экстрадиция в Японию по запросу Токио.

Напомним, что Тейлоры, по версии следствия Японии, организовали побег Гона: его пронесли в ящике для звуковой аппаратуры в частный бизнес-джет, обойдя досмотр.

В Турции Гон пересел в другой самолет, на нем добрался до Ливана.

Ливанские власти теперь запрещают Гону покидать территорию страны.