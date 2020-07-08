МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. "Камаз" в январе-мае текущего года в условиях распространения коронавируса перевыполнил бизнес-план и по производству, и по финансовым показателям, рассказал глава компании Сергей Когогин на конференции по цифровой трансформации РСПП.

"Я делаю поправку на то, что правительство очень серьезно нашу отрасль постаралось поддержать, но мы вообще сегодня, в принципе, идем с показателями выше уровня прошлого года и выше нашего бизнес-плана. Это касается как объемных, так и финансовых показателей", — сказал он.

"Камаз" в конце марта — начале апреля останавливал производство на неделю, которая указом президента РФ была объявлена нерабочей в связи с распространением коронавируса. Ущерб от этой недели простоя Когогин оценивал в 2 миллиарда рублей. Также компания приостанавливала производство на период майских праздников — с 1 по 11 число, возобновив сборку автомобилей 12 мая.

В конце июня "Камаз" объявил, что в связи с обеспеченностью заказами отменяет режим неполной трехдневной рабочей недели с 29 июня по 31 июля 2020 года и планирует в июле произвести около 3,3 тысячи грузовиков, а темп работы главного сборочного конвейера составит 170 автомобилей в сутки.

"Камаз" — крупнейший производитель тяжелых грузовиков в России, входит в двадцатку мировых автогигантов. Чистый убыток по МСФО в размере 1,955 миллиарда рублей против прибыли в 1,588 миллиарда годом ранее, следует из отчета компании.