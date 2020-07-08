МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Третий российский препарат от COVID-19 с международным непатентованным наименованием фавипиравир получил одобрение Минздрава РФ — "Коронавир" компании "Р-Фарм", следует из информации в государственном реестре лекарственных средств.

Первый был одобрен в конце мая, это "Авифавир" производства РФПИ и "ХимРара". Второй — "Арепливир" компании "Промомед" — в июне.

Показание "Коронавира" — лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19. Препарат может применяться только в условиях стационара, следует из реестра. Среди противопоказаний: беременность и планирование беременности, период грудного вскармливания, тяжелая почечная и печеночная недостаточности. Препарат нельзя использовать лицам до 18 лет.

Как уточняется в инструкции к препарату, он зарегистрирован по процедуре, предназначенной для применения в условиях угрозы возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Инструкция подготовлена на основании ограниченного объема клинических данных и будет дополняться по мере поступления новых данных", — говорится в карточке препарата в реестре.

Помимо "Коронавира", "Р-Фарм" совместно с РФПИ создают предприятие с объемом инвестиций более 4 миллиардов рублей для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, в частности оно займется расширением выпуска олокизумаба, препарата от осложнения COVID-19, и производством вакцины.