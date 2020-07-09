МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Водители автомобилей, застрахованных по ОСАГО, чаще других деталей обращаются за ремонтом заднего бампера, а застрахованных по каско – ветрового стекла, следует из ренкинга самых часто повреждаемых деталей автомобилей, застрахованных по каско и ОСАГО, которые составила страховая компания "Согласие".

В ренкинге указывается, что при ОСАГО самая часто повреждаемая деталь – задний бампер (15% случаев), а на втором месте – передний бампер (12%), переднее левое крыло повреждается в 6% случаев. Наименьшее число обращений связано с повреждением правой фары.

"Таблица по ОСАГО содержит перечень деталей, которые чаще всего повреждают виновники ДТП. По ПДД, виновным (в основном) признается водитель, машина которого сзади врезается во впереди идущий автомобиль потерпевшего. Такие случаи – самые распространенные в ОСАГО, поэтому и задний бампер ремонтируется чаще всего", — пояснили РИА Новости в пресс-службе компании.

Автомобили, имеющее повреждения на правой стороне, – обычно машины виновников ДТП по правилу "правой руки", а транспортные средства с повреждениями левой стороны чаще всего не являются машинами виновников ДТП. Соответственно, с повреждениями с правой стороны по ОСАГО обращаются реже, а с повреждениями левой стороны – чаще, также пояснили в пресс-службе.

По данным ренкинга, в машинах, застрахованных по каско, чаще всего меняется ветровое стекло (17% обращений), ремонт или замена переднего бампера происходит чуть реже – в 13% случаев. На задний бампер приходится каждый десятый случай. Меньше всего обращений связано с повреждением левой фары.

"В отличие от полиса ОСАГО, по которому застрахована ответственность, полис каско водитель покупает для страхования своего автомобиля от всех рисков. Ветровое стекло – хрупкая деталь и повредить его может, например, камень из-под колеса впереди идущего автомобиля. Менять стекло за время активной эксплуатации машины приходится сравнительно часто. К тому же, клиент, застраховавший автомобиль по каско, может неограниченное количество раз без справок менять лобовое стекло, даже если его повреждения незначительны. Поэтому в таблице по каско ветровое стекло – на первом месте", — пояснили в пресс-службе.

Фары в обеих таблицах занимают нижние строчки, так как повреждение исключительно данного элемента (без повреждения смежных деталей машины) случается достаточно редко. Соответственно, частота замены фар относительно частоты ремонта других деталей невелика, также отметили в пресс-службе "Согласия".