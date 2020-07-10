МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Ульяновский автозавод (входит в группу Sollers Вадима Швецова) с 10 июля до конца месяца перешел на четырехдневную рабочую неделю, сообщил РИА Новости представитель компании.

"С сегодняшнего дня (перешли – ред.) и до августа. Дальнейший производственный график будет определяться исходя из портфеля заказов", — сказал собеседник агентства, отметив, что в текущей структуре производства до 25% приходится на госзаказ.

Sollers еще в конце марта заявлял о рисках недозагрузки мощностей и приостановки производства УАЗ и Ford из-за падения спроса, однако на тот момент производственные линии работали с полной нагрузкой, и речь шла о возможности приостановки в мае.

Вадим Швецов в конце апреля на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященном автопрому, заявил о дефиците оборотных средств компании в 3,5 миллиарда рублей по состоянию на май. По его словам, на продажи в компании не рассчитывали, но надеялись пережить этот кризисный период за счет свободных банковских лимитов, однако крупные банки "включили режим приема денег, но полностью выключили режим выдачи".