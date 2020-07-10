МИНСК, 10 июл — ПРАЙМ. Белоруссия в течение пяти лет будет иметь "хороший электромобиль" собственного производства, заявил в пятницу глава республики Александр Лукашенко.

"Я уверен, что в этой пятилетке (предстоящей – ред.) мы будем иметь свой хороший электромобиль", — приводит слова Лукашенко президентская пресс-служба. Такое заявление прозвучало во время общения с коллективом предприятия "Атлант".

Глава государства рассказал, что сам пользуется различным электротранспортом и активно содействует развитию этого направления в Белоруссии, что важно с учетом предстоящего запуска БелАЭС. "Я ярый сторонник электромобилей. Это — будущее", — добавил Лукашенко.

Ранее он неоднократно требовал от чиновников активнее внедрять электротранспорт и заявлял, что республике "сам Бог велел" развивать это направление с учетом планируемого ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС. Седьмого июля Лукашенко заявил, что в республике стоит задача в течение ближайших пяти лет перейти на широкую эксплуатацию электромобилей.

В мае Лукашенко оценил экспериментальный образец электромобиля-кабриолета белорусского производства, который, по мнению разработчиков, в будущем сможет конкурировать с Tesla. Этот двухместный электромобиль способен развивать скорость до 170 километров в час и преодолевать расстояние в 270 километров без подзарядки.

В июле белорусский лидер подписал указ, по которому владельцы электротранспорта освобождаются до 1 января 2026 года от платы за парковку в специально оборудованных местах на коммунальных автомобильных парковках. В стране также активно развивается сеть зарядных станций и общественный транспорт, работающий на электричестве.

БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Минэнерго Белоруссии сообщало, что пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть — на сентябрь-октябрь. Однако в конце июня белорусский посол в России Владимир Семашко заявил, что загрузка топлива на первый реактор БелАЭС начнется в августе. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.