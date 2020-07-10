МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. BMW отзывает в России 530 машин BMW 3-й серии (серия G20), Z4 (серия G29), X3 M (серия F97), X4 M (серия F98), изготовленных в период с октября 2018 года по апрель 2019 года, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является повышенная вибрация, которая может привести к поломке поперечных рулевых тяг. В случае поломки поперечной рулевой тяги серьезно ухудшается управляемость автомобиля. Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на транспортных средствах будет выполнена замена обеих поперечных рулевых тяг, все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.