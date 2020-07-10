МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Росавиация направила обращения авиавластям ряда стран с предложениями по возобновлению рейсов, уже получены ответные предложения о заинтересованности возобновить авиасообщение, сообщает ведомство.

"Росавиация уже направила обращения авиационным властям ряда государств с предложениями и условиями взаимного возобновления международных рейсов. Авиационные власти отдельных государств уже направили свои ответные предложения о заинтересованности возобновить авиасообщение", — говорится в сообщении.

"Авиационными властями России проводятся дополнительные консультации с авиационными властями данных государств по уточнению взаимных требований сторон, выполнение которых позволит принимать решения об открытии двухсторонних воздушных сообщений", — отмечает Росавиация.

Ведомство сообщило о разработке матрицы поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, осуществляет необходимый для этого комплекс мер.

"В соответствии с имеющимися поручениями правительства РФ Федеральное агентство воздушного транспорта осуществляет комплекс мер, необходимых для возобновления авиасообщения с иностранными государствами", — говорится в сообщении.

"Росавиацией с целью восстановления международного воздушного сообщения на основе рекомендаций Международной организации гражданской авиации, Всемирной организации здравоохранения и позиции федеральных органов исполнительной власти РФ разработана матрица поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами", — отмечает ведомство.

Сообщается, что рейсы в страны с наиболее благоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями будут открыты на первом этапе возобновления полетов.

"Первый этап предусматривает открытие воздушного сообщения с государствами, в которых сложились наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия. Работа по возобновлению международных авиаперевозок будет строиться на основе взаимности", — говорится в сообщении Росавиации.