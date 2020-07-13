МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Kia отзывает 5 128 кроссоверов Seltos в России из-за проблем с рулевой колонкой, говорится в сообщении Росстандарта.

"Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Kia. Отзыву подлежат 5 128 автомобилей Kia Seltos, изготовленных в период с декабря 2019 года по июнь 2020 года. Причина отзыва транспортных средств: не блокируется рулевая колонка автомобилей, укомплектованных механической системой блокировки, в стояночном положении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для замены вала рулевой колонки. Ремонт будет бесплатным для владельцев.