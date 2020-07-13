МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Минфин счел невозможным поддержать отмену двойного НДС, возникающего при перепродаже автодилерами автомобилей с пробегом, выкупленных у клиентов, другим юрлицам, следует из ответа ведомства в адрес ассоциации автодилеров, с которым ознакомилось РИА Новости.

Двойное налогообложение возникает тогда, когда автодилер приобретает машину с пробегом у физлица и перепродает ее другому юрлицу. В этом случае приобретающая машину фирма платит НДС с полной стоимости авто, а к вычету может предъявить только НДС с разницы между ценами.

Минфин отмечает, что отмена двойного НДС приведет к потерям доходов федерального бюджета и будет по факту являться субсидированием налогоплательщиков НДС, перепродающих машины.

"Принимая во внимание, что в сегодняшней ситуации расходы государства на социальные обязательства возрастают, а также учитывая дефицит федерального бюджета в сложившихся обстоятельствах в 2020 году, вышеуказанное предложение без определения источников компенсации выпадающих доходов федерального бюджета не может быть поддержано", — говорится в письме Минфина на имя главы РоАД Олега Мосеева.

"Минфин считает, что данная мера приведет к выпадению доходов бюджета, что при марже на автомобиль 8-12% есть люди, которые готовы отдать 20% НДС и отдают его сейчас, и поэтому думают, что если эта мера будет принята, то бюджет не получит этих денег. Больше двух лет мы показываем им на цифрах, что в настоящий момент этого налога просто нет у государства и, соответственно, выпадающих доходов не будет", — полемизирует с ведомством Мосеев.

РоАД продолжит дискутировать с Минфином, постарается привлечь дополнительные силы, которые будут объяснять чиновникам, занимающимся сбором налогов, что они наоборот отказываются от дополнительных налогов, подчеркивает глава РоАД.