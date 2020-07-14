Эксперт рассказал, почему не всегда можно доверять автонавигатору
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Спутниковая система навигации не во всех условиях работает надежно, ведь для устойчивой связи со спутником необходима его прямая видимость, что не всегда возможно в городе в условиях плотной застройки. При этом, для автомобилистов важнее не столько наличие спутников, сколько эффективная работа услуги маршрутизации, рассказал агентству “Прайм” автомобильный эксперт Егор Васильев.
Есть три аспекта, влияющих на точность работы автомобильных навигаторов. Главный из них – это то, что спутниковая система навигации далеко не во всех условиях работает надежно. Дело в том, что для устойчивой связи со спутником необходима его прямая видимость, а в городе, в условиях особенно плотной застройки, это не всегда возможно.
"Если ваш гаджет видит меньше четырёх спутников, то точная навигация невозможна. Возникают большие погрешности, и вы с удивлением можете обнаружить, что внезапно оказались в совершенно другом районе, а навигатор судорожно пытается построить новый маршрут. Кроме того, сигнал навигационных спутников обладает слабой помехозащищенностью, и при наличии определенного умысла его можно исказить", — сказал эксперт.
Второй аспект связан непосредственно с сервисом прокладки маршрута, который опирается на данные, которые могут предоставлять либо государственные сервисы контроля движения, либо простые автолюбители, давшие согласие на использование данных о своей скорости и местоположении. На основании собранной информации формируется модель загрузки дорожной сети, после чего маршрутизация осуществляется, например, с использованием критерия минимальных временных затрат на поездку к месту назначения. Однако, подобная информация не всегда позволяет оперативно корректировать маршрут в случае возникновения новых затруднений на пути вашего следования.
"Также зачастую существуют сомнения в том, до какой степени навигатор, или те, кто за ним стоит, заинтересованы в том, чтобы на самом деле обеспечить равные условия для всех участников движения, не может ли навигатор намеренно искажать картину дорожного трафика. Подобные сомнения, на мой взгляд, — это уже конспирология, наподобие вреда от прививок и вышек cотовой связи 5G. Все навигационные сервисы являются частными компаниями, и в случае обнаружения факта подобной манипуляции информацией, они рискуют остаться без клиентов и лишиться места под солнцем", — сказал эксперт.
https://1prime.ru/business/20200714/831763796.html