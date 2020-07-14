МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Спутниковая система навигации не во всех условиях работает надежно, ведь для устойчивой связи со спутником необходима его прямая видимость, что не всегда возможно в городе в условиях плотной застройки. При этом, для автомобилистов важнее не столько наличие спутников, сколько эффективная работа услуги маршрутизации, рассказал агентству “Прайм” автомобильный эксперт Егор Васильев.

​Есть три аспекта, влияющих на точность работы автомобильных навигаторов. Главный из них – это то, что спутниковая система навигации далеко не во всех условиях работает надежно. Дело в том, что для устойчивой связи со спутником необходима его прямая видимость, а в городе, в условиях особенно плотной застройки, это не всегда возможно.

"Если ваш гаджет видит меньше четырёх спутников, то точная навигация невозможна. Возникают большие погрешности, и вы с удивлением можете обнаружить, что внезапно оказались в совершенно другом районе, а навигатор судорожно пытается построить новый маршрут. Кроме того, сигнал навигационных спутников обладает слабой помехозащищенностью, и при наличии определенного умысла его можно исказить", — сказал эксперт.

Второй аспект связан непосредственно с сервисом прокладки маршрута, который опирается на данные, которые могут предоставлять либо государственные сервисы контроля движения, либо простые автолюбители, давшие согласие на использование данных о своей скорости и местоположении. На основании собранной информации формируется модель загрузки дорожной сети, после чего маршрутизация осуществляется, например, с использованием критерия минимальных временных затрат на поездку к месту назначения. Однако, подобная информация не всегда позволяет оперативно корректировать маршрут в случае возникновения новых затруднений на пути вашего следования.

"Также зачастую существуют сомнения в том, до какой степени навигатор, или те, кто за ним стоит, заинтересованы в том, чтобы на самом деле обеспечить равные условия для всех участников движения, не может ли навигатор намеренно искажать картину дорожного трафика. Подобные сомнения, на мой взгляд, — это уже конспирология, наподобие вреда от прививок и вышек cотовой связи 5G. Все навигационные сервисы являются частными компаниями, и в случае обнаружения факта подобной манипуляции информацией, они рискуют остаться без клиентов и лишиться места под солнцем", — сказал эксперт.