МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Первичная профсоюзная организация "АвтоВАЗа" обратилась к главе компании с предложением премировать рабочих за обеспечение деятельности завода в период аномальной жары, говорится в сообщении на сайте профсоюза.

"Аномально высокая температура воздуха в нашем регионе негативно сказалась на условиях труда для коллектива "АвтоВАЗа". Несмотря на это, работники завода выполняли и продолжают ответственно выполнять свои трудовые обязанности, в том числе при необходимости дают свое согласие администрации на предложение поработать в выходные дни и сверхурочно", — подчеркивает профсоюз.

"Учитывая данные обстоятельства, профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" направил письменное обращение в адрес президента общества о выплате премии работникам за обеспечение деятельности предприятия в условиях повышенной температуры воздуха. О ходе рассмотрения нашего обращения мы будем держать вас в курсе", — также говорится в сообщении.

Температура воздуха в Тольятти, где располагаются основные производственные мощности "АвтоВАЗа", 14 июля поднялась до отметки +33 градусов, следует из метеорологических сводок.