МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью "Российской газете" заявил, что в России с начала 2020 года более 85 бысяч граждан воспользовались программой льготного автокредитования.

В частности, речь идет о программах "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль".

Министр промышленности и торговли отметил, что самыми популярными по этим программам кредитования стали автомобили брендов:

Lada,



Kia,



Hyundai,



Renault.

"На их долю приходится около 90% всех реализованных в рамках программы автомобилей", — пояснил министр.

Свое лидерство эти марки машин удерживают с прошлого 2019 года.

По данным за 10 месяцев прошлого 2019 года, крупнейший российский автомобильный концерн — "Автоваз" — под брендом Lada продал 45,6 тысячи машин только по двум льготным программам автокредитования. Это 41,6% всего объема.

Корейский производитель "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (бренды Kia и Hyundai) продал 36,6 тысячи машин, 33,5% от всего объема.

Российская "дочка" французской корпорации "Рено Россия" (бренд Renault) продала 11,4 тысячи автомобилей или 10,5% от всего рынка.