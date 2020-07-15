КАЛИНИНГРАД, 15 июл — ПРАЙМ. Калининградский завод "Автотор" приступил к производству нового седана бизнес-класса южнокорейского бренда KIA K5, сообщила пресс-служба предприятия.

"На калининградском заводе "Автотор" началось серийное производство нового седана бизнес-класса KIA K5. Модель K5 приходит на смену популярной KIA Optima, производство которой ведется на "Автотор" с 2012 года. Сложность используемых технологий в данной модели по сравнению с предыдущей возросла на 20%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что комплектующие для производства К5 поступают напрямую из Южной Кореи. Новую модель характеризуют более передовые и сложные технические решения, усовершенствованные разработки в области электронных систем управления автомобилем, что требует более длительного и тщательного обучения персонала в процессе подготовки к запуску серийного производства.

На предприятии добавили, что производство запустили в намеченные планом сроки, при этом работа команды запуска, включающей специалистов "Автотор" и KIA, была организована с учетом всех предписанных противоэпидемических требований. Продажи KIA K5 на российском рынке стартуют осенью 2020 года.

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. На сегодняшний день "Автотор" выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объём производства превысил 2,2 миллиона автомобилей.