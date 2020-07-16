МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Продажи французского автомобильного концерна PSA Group (Peugeot-Citroen) по итогам первого полугодия 2020 года сократились по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 45,7% и составили 1,03 миллиона автомобилей, говорится в отчете компании.

Продажи бренда Peugeot сократились на 42%, до 445,2 тысячи автомобилей, Citroen — на 43,5%, до 303,1 тысячи, Opel/Vauxhall — на 53,1%, до 266,1 тысячи машин. Продажи DS по итогам полугодия упали на 41,6% — до 18,8 тысячи автомобилей.

Компания отмечает снижение продаж в первом полугодии во всех регионах, кроме Ближнего Востока, где показатель не изменился по сравнению с уровнем годичной давности. В то же время компания указывает, что мировые продажи почти удвоились в июне по сравнению с маем.

"Хотя показатели в регионе Евразия во втором квартале оказались под давлением из-за связанного с коронавирусом кризисом, продажи группы выросли в первом квартале, а доля рынка увеличилась на 0,2 процентного пункта в первом полугодии (с 0,7% до 0,9%). Компания увеличила свою рыночную долю на всех рынках (региона — ред.), она достигла 0,4% и 8,9% соответственно в двух основных странах — России и Украине", — добавляет компания.

PSA (прежнее название — PSA Peugeot-Citroen) является вторым по величине производителем легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Концерн был образован путем покупки компанией Peugeot 90%-ного пакета акций Citroen в 1976 году.