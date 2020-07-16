МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Объединенная компания PSA Group (Peugeot-Citroen) и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) будет носить название Stellantis, сообщается в релизе FCA.

"Peugeot S.A. (Groupe PSA) и Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) сегодня объявляют о том, что корпоративным названием новой группы будет Stellantis", — говорится в сообщении. В релизе подтверждается, что завершение слияния ожидается к концу первого квартала будущего года. Названия и логотипы самих брендов останутся без изменений, отмечается в релизе.

В конце октября прошлого года советы директоров FCA и PSA единогласно согласились работать над слиянием бизнеса, а в середине декабря 2019 года компании подписали соглашение о слиянии на паритетных началах. Предполагается, что акционеры каждой компании будут владеть 50% акций новой объединенной группы.

Fiat был основан в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati.

PSA (прежнее название — PSA Peugeot-Citroen) – второй по величине производитель легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Концерн был образован путем покупки компанией Peugeot 90% акций Citroen в 1976 году.