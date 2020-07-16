МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada в Европейском союзе (ЕС) за первое полугодие 2020 года сократились в 2 раза в годовом выражении, до 1,15 тысячи машин, в том числе в июне — на 11,7%, до 308 автомобилей, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

В целом продажи новых автомобилей в ЕС в первом полугодии снизились на 38,1%, до 4,28 миллиона, сообщила ассоциация. С начала года количество зарегистрированных автомобилей сократилось на каждом из четырех основных рынков ЕС: Испания (‐50,9%), Италия (‐46,1%), Франция (‐38,6%) и Германия (-34,5%).

Продажи новых автомобилей в ЕС в июне сократились на 22,3% в годовом выражении, до 949,7 тысячи штук, при этом рост продаж был только во Франции — на 1,2%.

"На всех рынках ЕС в июне снова было зарегистрировано существенное снижение, при этом Франция стала единственным исключением (рост на 1,2%). Это можно объяснить новыми инициативами по стимулированию продаж автомобилей с низким уровнем выбросов, которые были введены французским правительством в начале июня", — сообщает ACEA. На других крупных автомобильных рынках региона было зафиксировано существенное снижение продаж: в Испании — на 36,7%, в Германии — на 32,3%, в Италии — на 23,1%.

В конце июня ACEA выпустила прогноз по автомобильному рынку Европы. Ассоциация ожидает, что продажи автомобилей в ЕС в 2020 году упадут на рекордные 25% на фоне экономического кризиса, вызванного коронавирусом, хотя ранее ожидалось снижение всего на 2%.