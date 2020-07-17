МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Камаза" по РСБУ в первом полугодии 2020 года составила 554,04 миллиона рублей против убытка в 2,002 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка при этом увеличилась на 18,2%, до 74,57 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла на 11%, до 67,27 миллиарда рублей.

"Камаз" — крупнейший производитель тяжелых грузовиков в России, входит в двадцатку мировых автогигантов.