МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo по итогам первого полугодия текущего года упала в годовом выражении почти в 4,6 раза и составила 4,81 миллиарда шведских крон (около 529 миллионов долларов), говорится в отчетности автопроизводителя.

Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 2,16 шведской кроны (0,24 доллара) против 10,69 шведской кроны (1,18 доллара) годом ранее. Выручка компании в годовом выражении сократилась на 28%, до 164,676 миллиарда крон (18,1 миллиарда долларов).

По итогам второго квартала прибыль Volvo составила только 44 миллиона шведских крон (около 4,8 миллиона долларов), хотя год назад показатель составлял 11,352 миллиарда шведских крон (около 1,2 миллиарда долларов). Разводненный убыток на акцию по итогам отчетного периода составил 0,14 шведской кроны (0,02 доллара) против прибыли в 5,47 шведской кроны (0,6 доллара) годом ранее. Выручка компании в годовом выражении снизилась на 39%, до 73,227 миллиарда крон (8,1 миллиарда долларов).

"Второй квартал 2020 года характеризуется пандемией COVID-19 и ее негативным влиянием на общество и экономические условия… После простоя в апреле, производство постепенно начало восстановление в мае", — приводятся в отчетности слова президента и гендиректора Volvo Мартина Лундстедта (Martin Lundstedt).

Продажи упали по итогам второго квартала во всех регионах, кроме Азии, где рост составил 1%. В Северной Америке продажи снизились на 61%, в Южной Америке — на 54%. В странах Европы продажи сократились на 39%, в Африке и Океании — на 35%.

Компания Volvo, основанная в 1927 году, является одним из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира компании находится в шведском Гетеборге.