МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Мировые продажи крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group в первом полугодии сократились на 27,4% по сравнению с показателем годичной давности, до 3,893 миллиона автомобилей, говорится в сообщении компании.

Самое существенное снижение продаж компании отмечено в минувшем полугодии в регионе Западной Европы — там оно составило 37,5%, до 1,249 миллиона машин. Также сильный спад был в Южной Америке и регионе Центральной и Восточной Европы — на 32,8% и 28,3% соответственно. В Северной Америке продажи компании сократились в январе-июне на 26,2%.

Основная доля продаж компании приходится на легковые автомобили бренда Volkswagen — за полугодие их продажи упали на 26,7%, до 2,2 миллиона автомобилей. Продажи машин Audi сократились в отчетном периоде на 22%, до 707,2 тысячи машин, Skoda — на 31,3%, до 426,7 тысячи машин. Также в январе-июне отмечено падение продаж автомобилей брендов SEAT и Porsche — на 38,5% и 12,4% соответственно.

Падение продаж группы во втором квартале составило 31,6%, до 1,887 миллиона автомобилей, в июне — 17,5%, до 804,1 тысячи машин.

Volkswagen — крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.