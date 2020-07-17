МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) сохранило корпоративный рейтинг группы компаний "Рольф" на уровне "B1", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

Рейтинг вероятности дефолта остался на отметке "B1-PD". Рейтинги были выведены из пересмотра с возможностью понижения, куда они были помещены 17 апреля.

"Сегодняшнее рейтинговое действие отражает устойчивый бизнес-профиль "Рольфа", который помогает противостоять сильно ухудшившейся операционной среде", — говорится в сообщении. Аналитики агентства полагают, что кредитные показатели компании по-прежнему будут соответствовать рейтингу "B1" в 2020-2021 годах и позднее, исходя из постепенного восстановления экономики и рынка со второго полугодия текущего года.

Следственный комитет России 27 июня 2019 года сообщил, что возбудил против основателя и главы группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей "Рольфа" уголовное дело о выводе средств по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает.

Эта сделка не имеет отношения к операционной деятельности компании, так же как и возбужденное уголовное дело; сложившаяся ситуация не влияет на текущую деятельность "Рольфа", и к самой компании и ее сотрудникам никаких вопросов со стороны правоохранительных органов нет, заявляла компания в презентации для инвесторов.

В ноябре 2019 года компания Delance Limited, подконтрольная кипрскому трасту, который действует в интересах семьи Петрова, начала изучать возможности продажи группы "Рольф".