МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Продажи автомобилей французской автомобилестроительной группы Renault в первом полугодии 2020 года на российском рынке по сравнению с показателем годичной давности сократились на 19,5% — до 192,16 тысячи машин, говорится в пресс-релизе компании.

При этом рыночная доля группы в РФ выросла в отчетном периоде на 1,4 пункта, до 30,2%, компания указывает, что является лидером рынка. При этом группа Renault оценивает падение российского рынка в отчетном периоде на уровне 23,3%.

"Lada подтверждает свою позицию лидирующего бренда на российском рынке с долей 20,8%, к которой необходимо добавить 1,3% для модели Lada ("АвтоВАЗ"), которая была переименована в Lada только в июле. Lada Granta и Lada Vesta остаются двумя самыми продаваемыми автомобилями в России", — пишет компания. Группа добавляет, что рыночная доля бренда Renault выросла в стране в минувшем полугодии на 0,3 процентного пункта, до 8,1%.

Мировые продажи группы Renault в первом полугодии снизились на 34,9% — до 1,257 миллиона машин на фоне ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Группа оценивает падение мирового рынка в отчетном периоде на уровне 28,3%. Продажи на европейском рынке снизились на 41,8% — до 623,85 тысячи автомобилей, в Северной и Южной Америке — на 44,7%, до 113,8 тысячи машин, в Китае — на 21,1%, до 70,8 тысячи автомобилей.

Renault S. A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций. Российская группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под брендами Lada, Renault, Nissan.