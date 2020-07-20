МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Росстандарт сообщает о согласовании программы по добровольному отзыву 2 472 автомобилей Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan, изготовленных в период с 2019 по 2020 год, говорится в релизе ведомства.

"Причина отзыва транспортных средств: на автомобилях с дизельными двигателями на топливной магистрали может быть установлен шланг несоответствующего качества. Это может привести к негерметичности топливной магистрали и, как следствие, к утечке топлива", — объясняет Росстандарт.

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

На автомобилях будут проверены дата и время производства шланга топливной магистрали, и если на шланге отсутствует маркировка, или в маркировке указаны определенные дата и время производства, будет произведена замена шланга.