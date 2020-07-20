МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Американский сервис заказа такси Uber Technologies Inc. предоставил властям быстрый доступ к данным о водителях и пассажирах, которые предположительно контактировали с зараженными COVID-19, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителей компании.

С их слов, с помощью нового бесплатного сервиса чиновники из сферы здравоохранения всех стран, где функционирует Uber, могут получить данные о том, кто пользовался услугами компании и когда, и призвать к карантину контактировавших с зараженными. На специальном портале они могут искать данные, основанные на квитанциях о поездке или именах пассажиров.

Информация о человеке может быть получена в течение нескольких часов, поскольку Uber рассматривает COVID-19 как чрезвычайную ситуацию, которая может привести к смерти, пояснили агентству в компании. В статье отмечается, что ее клиенты с подтвержденным коронавирусом автоматически блокируются как минимум на 14 дней.

Агентство также отмечает, что Uber давно предоставляет правоохранительным органам США данные в чрезвычайных ситуациях или в рамках уголовных расследований.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.