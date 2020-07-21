МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Проезд по новой скоростной платной автотрассе М12 "Москва-Казань" будет стоить около 1,6 тысячи рублей, или 2,5 рубля за километр пути, рассказал в эфире "России 1" предправления госкомпании "Автодор", курирующей проект, Вячеслав Петушенко.

"Мы ее планируем построить всю платной. В среднем, если посчитать, то для легковой (машины) в районе 2,5 рубля за километр будет стоить", — сказал он, оценив проезд по всей протяженности будущей трассы примерно в 1,6 тысячи рублей.

Ввод в эксплуатацию трассы M12 "Москва-Казань" в рамках международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай" позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов с разрешенной скоростью 130 км/ч, дорога даст значительный мультипликативный эффект для развития прилегающих территорий, отмечал ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В июле глава правительства РФ Михаил Мишустин поставил задачу ввести в эксплуатацию трассу "Москва-Казань" уже в 2024 году, на строительство объекта из ФНБ будет направлено 150 миллиардов рублей. Также Мишустин поручил до 10 сентября провести конкурсные процедуры для каждого этапа проектирования и строительства трассы.

Автодорога "Москва-Казань" протяженностью 794 километра — один из участков международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай" (ЕЗК), она включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры РФ до 2024 года. Трасса должна вдвое сократить время в пути между городами. Стоимость проекта оценивается в 730 миллиардов рублей, включая обход Тольятти с мостом через Волгу.

Международный транспортный маршрут ЕЗК — масштабный комплексный инвестиционный проект, охватывающий территории России, Казахстана и Китая. Общая протяженность по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Казань — Оренбург — Актобе — Кызылорда — Шымкент — Алма-Ата — Урумчи — Ланьчжоу — Чжэнчжоу — Ляньюньган составляет более 8 тысяч километров. Из них 2787 километров пройдут по территории Казахстана, 3181 километр — КНР и 2192 километра — по России.