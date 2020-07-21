МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. В россии составиил рейтинг лучших полнопривыдных атомобилей с пробегом, цена которых не превышает отметку в 1 млн рублей.

По данным журнала "За рулем", на первом месте оказалась корейская машина Hyundai Creta. Покупатель в пределах миллиона рублей может найти двухлетний экземпляр с пробегом в 30-40 тысяч километров. Отмечается, что лучше отдавать предпочтение машинам с двухлитровым мотором и автоматической коробкой передач.

Второе место у французского производителя — кроссовер Renault Kaptur. Тут, по данным авторов исследования, лучше выбирать машину с полным приводом, с мотором в два литра и механической коробкой передач.

Третье место — у корейского автомобиля Kia Sorento. Здесь за миллион рублей можно купить шести-семилетний автомобиль с пробегом 100-120 тысяч километров.

Четвертое место у японского бренда — кроссовер Subaru Forester в пределах 1 миллиона рублей можно взять 2013-2014 годов выпуска.

Замыкает топ-5 машин с пробегом тоже японский кроссовер — Mazda CX-5. В статье отмечается, что покупатель за миллион рублей вполне может найти полноприводную версию машины 2012-2013 годов выпуска с двухлитровым двигателем и автоматической КПП.

Далее идет шведский кроссовер Volvo XC60. За миллион можно купить машину возрастом в 7-8 лет, отдавая предпочтение версиям с пятицилиндровыми моторами.

Замыкает рейтинг Jeep Cherokee: пяти-шестилетний автомобиль можко купить за миллион рублей. Пробег составит около 100-120 тысяч километров. Лучше брать машину с 2,4-литровым движком.