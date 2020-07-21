МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ отказаться от установления предельного размера платы за техосмотр машин нерационально, так как для начала необходимо улучшить контроль за качеством проведения самой проверки автотранспорта, рассказали опрошенные РИА Новости автоэксперты.

Ранее сообщалось, что федеральная антимонопольная служба РФ считает возможным проработать отказ от установления предельного размера платы за техосмотр машин в пользу механизма рыночного ценообразования. Это, по словам представителя ФАС, в конечном счете будет способствовать улучшению качества предоставления услуг, росту числа операторов и удовлетворению потребительского спроса.

"Это нерациональное решение… Автосервисов слишком много, которые могут техосмотр проводить, просто не совсем понятна необходимость техосмотра в таком виде. Его собирались же полностью отменять, но было пролоббировано его сохранение. Но в моем понимании в таком виде, в каком он есть сейчас, он на самом деле не обеспечивает никакой контроль технического состояния автомобиля", — сказал член общественного совета министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков.

По его словам, отказ от предельной платы за техосмотр никак не скажется на качестве услуг, так как "большая доля автовладельцев техосмотр просто покупает — его привозят вместе с полисом".

"Второй момент – вызывает вопрос вообще необходимость техосмотра в таком виде, в каком он есть сейчас. По-хорошему нужно более четко прописать ответственность владельца за состояние машины, а в случае если происходит ДТП по причине технического состояния машины — спрашивать будут с автовладельца по полной. Возможно, это будет более эффективно, чем этот обязательный техосмотр", — пояснил Мухортиков.

В свою очередь директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев отметил, что, если в этой области проводить изменения по ее улучшению, то вначале нужно наладить контроль за правильным проведением технического осмотра.

"Если мы хотим бороться за безопасность, то тут нужен контроль за теми, кто проводит, и контроль за теми, кто ездит на таких автомобилях по дорогам. То есть здесь больше контрольно-ревизионную функцию нужно выполнять другим ведомством, таким как ГИБДД и так далее. А вот расширение и отказ этого тарифа никак не повлияет — ну уберут они тариф, кто-то снизит, кто-то повысит, у кого-то будет демпинг, а если будет демпинг, то качество услуг будет вряд ли хорошее", — уточнил он.

По его мнению, водителям лучше не станет точно, будет больше непонятного, появится множество "но".

"Я бы в данном случае установил бы нормальный контроль и не ввязывался бы в эту тему, пока у нас не отрегулированы другие механизмы, потому что в любом случае это повысит стоимость", — подчеркнул Канаев.