МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начал продавать внедорожник Niva под маркой Lada, цены начинаются от 726 тысяч рублей, говорится в сообщении компании.

"21 июля стартуют продажи внедорожника Niva под маркой Lada. Решетку радиатора и руль теперь украшает логотип компании в виде всем известной трехмерной ладьи", — сообщает компания.

Ценовой диапазон модели стартует с комплектации Classic (726 тысяч рублей), машина в максимальном исполнении Luxe off-road обойдется в 869 тысяч рублей, отмечается в сообщении.

"Лада Запад Тольятти" (бывшее СП GM-Avtovaz), входящее в "группу АвтоВАЗ", начало выпускать внедорожники Niva под маркой Lada 10 июля.

"АвтоВАЗ" в декабре 2019 года закрыл сделку о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz у американской компании. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в "Лада Запад Тольятти", стала на 100% принадлежать "АвтоВАЗу", а модель Niva вернулась в продуктовый портфель Lada.

Модель Niva (индекс 2123) является разработкой "АвтоВАЗа", ее производство начиналось в 2000 году под маркой Lada. Спустя два года модель стала выпускаться под маркой Chevrolet на совместном предприятии GM-Avtovaz. Основные узлы – кузов, шасси, силовой агрегат – производились на мощностях "АвтоВАЗа", а на партнерской производственной площадке была организована окраска и финальная сборка. Всего изготовлено более 700 тысяч внедорожников Niva.