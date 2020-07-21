МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Онлайн-сервис заказа такси Gett привлек 100 миллионов долларов от новых и существующих инвесторов, средства пойдут на развитие международной SaaS-платформы для корпоративных клиентов, говорится в сообщении компании.

"Пандемия коронавируса резко изменила то, как люди перемещаются по городу. Сегодня компании стремятся предложить своим работникам безопасный способ передвижения и оптимизировать затраты… Достижение статуса прибыльной и полностью профинансированной компании — это критически важный этап для Gett. Успешно закрытый раунд подчеркивает уверенность инвесторов в нашем видении. Полученные средства будут вложены в международную экспансию корпоративной SaaS-платформы Gett и подготовку к потенциальному IPO", — прокомментировал основатель и глава Gett Дэйв Вайсер, чьи слова приводятся в сообщении.

SaaS-платформа сервиса позволяет управлять всеми поездками (включая возможность выбора различных поставщиков) через единую систему бронирования, которая объединяет локальные и глобальные сервисы такси, лимузинов, личных водителей и перевозок по требованию. Платформа обеспечивает управление процессом с момента заказа и начала поездки до выставления счетов и формирования отчетов. Сервис доступен в большинстве стран мира и позволяет сэкономить в среднем 25% затрат на наземные перевозки.

Мировые компании используют платформу, чтобы сократить расходы на перевозки, обеспечить мобильность и безопасность удаленных сотрудников в соответствии со стандартами пост-коронавирусной реальности. Корпоративное такси рассматривается ими как более безопасная и эффективная альтернатива общественному транспорту, отмечается в сообщении.

Совокупный объем привлеченных Gett инвестиций превышает 750 миллионов долларов.

Gett — онлайн-сервис по заказу такси и доставке, работающий с 2010 года. Сервис выступает в качестве посредника для заказов между лицензированными таксопарками и пользователями мобильного приложения. На сегодняшний день насчитывает около 10 миллионов клиентов более чем в 50 городах России.